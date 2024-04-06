السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط سائق تطبيق منظومة نقل خاصة تعدى على شخصين بالقاهرة

متهم
متهم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (شخصان "يحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمان بدائرة القسم) مصابان بعدة إصابات متفرقة بالجسم، وقررا بأنهما عقب قيامهما بطلب سيارة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول واستقلالها صحبة قائدها حدثت بينهم مُشادة كلامية لخلافات حول القيمة المالية المقابلة للرحلة تعدى خلالها عليهما بالضرب مُحدثًا إصابتهما المُنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه واعترف بارتكاب الواقعة.

وزارة الداخلية قسم شرطة التجمع الأول امن القاهرة مصابان سيارة م شادة كلامية

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