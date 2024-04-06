ضبط سائق تطبيق منظومة نقل خاصة تعدى على شخصين بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (شخصان "يحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمان بدائرة القسم) مصابان بعدة إصابات متفرقة بالجسم، وقررا بأنهما عقب قيامهما بطلب سيارة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول واستقلالها صحبة قائدها حدثت بينهم مُشادة كلامية لخلافات حول القيمة المالية المقابلة للرحلة تعدى خلالها عليهما بالضرب مُحدثًا إصابتهما المُنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه واعترف بارتكاب الواقعة.