السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحقيق مع شخص أدار كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين في العجوزة

المتهم
المتهم

تباشر نيابة الجيزة، التحقيق مع أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في العجوزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "دون ترخيص" كائن بمنطقة العجوزة بالجيزة للنصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بمقابل مادي، والترويج عبر "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافًا للحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الأكاديمية المُشار إليها على (كمية من العقود بأسماء الراغبين في السفر للدراسة بالخارج - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة).

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