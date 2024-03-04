ضبط تاجر عقارات نصب على 3 أشخاص واستولى على مبالغ مالية بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تاجر عقارات متهم بالنصب على 3 أشخاص بالدقهلية.

وتبين من التحريات، أنه عقب ورود بلاغ لأجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الدقهلية من 3 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز بتضررهم من تاجر عقارات- مقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية، نظير توظيفها فى مجال تجارة العقارات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ولم يقم برد المبالغ المالية لهم.

ضبط تاجر عقارات متهم بالنصب على 3 أشخاص بالدقهلية



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.