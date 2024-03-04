الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط تاجر عقارات نصب على 3 أشخاص واستولى على مبالغ مالية بالدقهلية

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية،  من ضبط تاجر عقارات متهم بالنصب على 3 أشخاص بالدقهلية.

وتبين من التحريات، أنه عقب ورود بلاغ لأجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الدقهلية من 3 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز بتضررهم من تاجر عقارات- مقيم بدائرة المركز  لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية، نظير توظيفها فى مجال تجارة العقارات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ولم يقم برد المبالغ المالية لهم.

ضبط تاجر عقارات متهم بالنصب على 3 أشخاص بالدقهلية  


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق حادث التحريات الداخلية ضبط تاجر عقارات الدقهلية

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