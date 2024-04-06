قرار جديد بشأن المتهم بالتحرش بسائحة أجنبية في القاهرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة عابدين، اليوم، حبس سائق سيارة أجرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بسائحة بريطانية في قصر النيل.

تعود تفاصيل القضية عندما استقلت سائحة تحمل الجنسية البريطانية سيارة أجرة في أحد الشوارع داخل دائرة قسم شرطة قصر النيل، فتفاجأت السيدة أنها بمجرد دخولها السيارة بدت علامات غريبة على السائق وبدأ يداعب أجزاءً حساسة من جسده.

وعندما تعمدت السيدة النظر له بغضب للتوقف عن إيحاءاته الجنسية طلب منها رقم هاتفها، فطلبت منه إيقاف السيارة وإنزالها، وعندما تمادى في أفعاله قررت الصراخ فتوقف خشية افتضاح أمره.



وقالت السيدة في التحقيقات إنها بمجرد نزولها من السيارة كتبت رقمها وتوجهت لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، لضبطه خوفًا من تكرار فعلته مع غيرها من الركاب.



وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سيدة بريطانية الجنسية بأنها حال استقلالها تاكسي نظر سائق التاكسي إليها نظرات مريبة.



وبإجراء التحريات والبحث توصل رجال المباحث إلى المتهم، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة، واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.