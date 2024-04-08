الأمن العام يضبط متهمًا بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من المواطنين بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط صاحب سنترال استولى على مبالغ مالية من المواطنين، بحجة تشغيلها ومنحهم أرباحًا شهرية، لكنه نصب عليهم.

تلقى مركز شرطة أبوالمطامير بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من 5 أشخاص، بتضررهم من مالك سنترال، لقيامه بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 2 مليون جنيه، نظير استثمارها فى مجال الدفع الإلكترونى مقابل أرباح، وامتناعه عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن البحيرة، من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة.