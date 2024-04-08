الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط متهمًا بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من المواطنين بالبحيرة

متهم
متهم

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط صاحب سنترال استولى على مبالغ مالية من المواطنين، بحجة تشغيلها ومنحهم أرباحًا شهرية، لكنه نصب عليهم.

تلقى مركز شرطة أبوالمطامير بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من 5 أشخاص، بتضررهم من مالك سنترال، لقيامه بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 2 مليون جنيه، نظير استثمارها فى مجال الدفع الإلكترونى مقابل أرباح، وامتناعه عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن البحيرة، من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة.

قطاع الأمن العام ضبط صاحب سنترال وزير الداخلية مركز شرطة أبو المطامير

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