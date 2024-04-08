الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 1363 مخالفة لعدم تركيب "الملصق الإلكترونى"

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حررت أجهزة الأمن بـوزارة الداخلية، 1363 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

كما رفعت أجهزة الأمن 492 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم ضبط 41 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

 

وكانت وزارة الداخلية أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث جرى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتبارًا من 18 /9 /2021. 

 

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

 

اجهزة الامن وزارة الداخلية الملصق الالكتروني

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