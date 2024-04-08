الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تفاصيل مقتل فرد أمن إداري على يد عاطل في دمياط

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات باستقبال فرد أمن إداري، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية مصاب برش خرطوش في أجزاء متفرقة بالجسم وتوفي عقب وصوله.

وتبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه عاطل، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز أطلق خلالها عيار ناري تجاه المجني عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، تم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بندقية خرطوش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وزارة الداخلية مركز شرطة كفر سعد مديرية أمن دمياط مركز شرطة شربين قطاع الأمن العام اللواء محمود أبو عمره

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