وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك

بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في البرقية: بمشاعر ملؤها التوقير والاعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.. أن نبعث لسيادتكم بأسمى معانى التهنئة مقرونة بأصدق التمنيات.. ونحن نستقبل هذه المناسبة مزودين بنفحات شهر القرآن التى تُعلى فى النفس قيم الإيثار والعطاء والفداء.. نتوجه للمولى العزيز القدير بالدعاء أن يجعله عيد خير وبركة على مصرنا الغالية.. وأن يعيده علينا وعلى سائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالآمان والاستقرار.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل نصرته لكم غالبة.. وإرادتكم للأخذ بزمام الرقى لمسيرة الوطن.. حاضرةً ونافذة.. وكل عـام وسيادتكم بخـير.