الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأجهزة الأمنية تحبط محاولة تنقيب عن الآثار أسفل منزل فى الشرابية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة الشرابية. 

معلومات بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبط (سائق- له معلومات جنائية، ونجليه لأحدهما معلومات جنائية) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على (حفرة قطرها 3 × 3 أمتار بعمق 3 أمتار بداخلها سلك إنارة).

وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام مديرية أمن الجيزة مركز شرطة أطفيح الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة الشرابية

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