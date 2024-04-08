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حوادث

وزير الداخلية يهنئ رئيسي النواب والشيوخ ورئيس الوزراء بعيد الفطر

محمود توفيق
محمود توفيق

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى  رئيس مجلس النواب.

جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون دافعًا لمزيد من التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية.. لمواجهة التحديات.. والعمل على تهيئة المناخ المناسب لترسيخ دعائم الأمن والإستقرار لمصرنا العزيزة الأبية ومواصلة بناء مستقبل يليق بتاريخها وبتضحيات أبنائها.. حفظ الله مصر الكنانة فى تقدم وريادة.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخــير.

كما بعث برقية تهنئة للمستشارعبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ.. جاء بها:بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك يسعدنى أن أبعث لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. وفى هذه المناسبة المُباركة.. نبتهلُ للمولى جلت قدرته أن يكلل بالتوفيق والسداد جهود المؤسسة التشريعية العريقة.. لترسيخ مبادىء سيادة القانون وإعلاء الصالح العام لدفع مسيرة العمل الوطنى للمزيد من التنمية والرخاء.. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة الدكتورمصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها: بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص المشاعر وأصدق التمنيات بدوام التوفيق والسداد.. إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة العطرة والتى نستقى منها المقاصد والأهداف السامية لقيم الإثابة والتقدير جزاء الإخلاص فى العمل.. فإننا نتوجه للمولى جلت قدرته بخالص الدعاء.. أن يجعله عيدًا مباركًا وأن يعيده علينا وقد تحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من تقدم وتنمية إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير.

وزير الداخلية الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس الشيوخ

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