الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن العام يضبط 4 متهمين بسرقة عدادات المياه

الأمن العام
الأمن العام

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط عاطلين مقيمان بدائرة مركز شرطة أطفيح لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات عدادات المياه متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" تاجر خردة "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز أمكن ضبطه والمسروقات.

كما أسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين مقيمان بدائرة مركز شرطة أطفيح؛ لتكوينهما تشكيلًا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة المساكن، متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما 2 فرد محلي وطلقتين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" تاجر خردة – مقيم بدائرة المركز، أمكن ضبطه والمسروقات.

ونجحت الجهود في ضبط عامل بشركة منظفات، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل الشركة محل عمله.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه داخل منزله.

قطاع الأمن العام مديرية أمن الجيزة مركز شرطة أطفيح

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