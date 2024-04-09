الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شكرًا لكل إيد بتبني.. قرية التراث البدوي في شرم الشيخ وجهة سياحية لا مثيل لها

قرية التراث البدوي
قرية التراث البدوي

تقع قرية التراث البدوي في شرم الشيخ على مساحة مليون متر مربع، وتعد وجهة سياحية فريدة من نوعها تقدم للزوار تجربة غنية بالتاريخ والثقافة البدوية.

رحلة عبر الزمن

وتُشبه قرية التراث البدوي متحفًا مفتوحًا يعرض نمط الحياة البدوية التقليدي، ويبدأ الزوار رحلتهم عبر بوابة القرية، حيث يرحب بهم من قبل البدو المضيافين.

المعالم الرئيسية

الخيام البدوية: تعد الخيام رمزًا للحياة البدوية، وتوفر للزوار فرصة تجربة العيش في خيمة تقليدية مزينة بسجاد منسوج يدويًا ووسائد مريحة.

بيت الشعر: بيت الشعر هو نوع آخر من المساكن البدوية، ويستخدم في فصل الشتاء للحفاظ على الدفء.

المجالس: تعد المجالس أماكن التجمع الرئيسية للبدو، حيث يجتمعون لتناول الطعام وشرب الشاي وتبادل الأحاديث.

الورش الحرفية: تقدم القرية العديد من الورش الحرفية، حيث يمكن للزوار مشاهدة الحرفيين وهم يصنعون السجاد والفخار والجلديات والتحف.

العروض الفنية: تقام في القرية العديد من العروض الفنية التي تقدم للزوار لمحة عن الموسيقى والرقص والغناء البدوي.

الرحلات الصحراوية: تنظم القرية رحلات سفاري صحراوية على الجمال أو سيارات الدفع الرباعي، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بجمال الصحراء ومشاهدة غروب الشمس.

قرية التراث البدوي تساهم القرية في إحياء التراث البدوي والحفاظ عليه من الاندثار، وتوفر القرية فرص عمل للسكان المحليين وتساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، كما تعد القرية وجهة سياحية مميزة تساهم في جذب السياح إلى شرم الشيخ.

قرية التراث البدوي شرم الشيخ الخيام البدوية بيت الشعر الورش الحرفية الرحلات الصحراوية تنمية الاقتصاد المحلي

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