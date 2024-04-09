رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 وموعد صلاة عيد العيد

تبدأ احتفالات عيد الفطر 2024 في مصر غدًا الاربعاء، والذي يستمر حتى يوم الجمعة، ويتبادل المصريون فيما بينهم رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك، وهناك عدة صيغ لكتابة هذه الرسائيل تعرضها الدستور في التقرير التالي.

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024

كل عام وأنتم بخير، عيد فطر مبارك عليكم وعلى أحبتكم.

مع حلول عيد الفطر، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من العتقاء والمقبولين.

عيد فطر سعيد عليكم، جعله الله عيد خير وبركة وفرحة.

نسأل الله أن يبارك لكم في هذا العيد، وأن يجعله عيد يملأ قلوبكم بالبهجة والسعادة.

أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

أغلى الأهل والأصدقاء، كل عام وأنتم بخير، عيد فطر مبارك.

مع حلول عيد الفطر، أتمنى لكم عيدًا سعيدًا مليئًا بالبهجة والسرور.

لا يكتمل عيدى إلا بوجودكم، عيد فطر مبارك عليكم جميعًا.

شكرًا لكم على وجودكم في حياتي، عيد فطر مبارك.

أحبكم جميعًا، عيد فطر سعيد.

مع حلول عيد الفطر، نطوي صفحة الماضي ونفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل.

عيد فطر سعيد، نُعيد فيه اكتشاف معنى السعادة الحقيقية.

مع كل فجر جديد، نُولد من جديد ونُعيد كتابة حكايتنا.

عيد فطر مبارك، نُشارك فيه أحبتنا فرحة العيد ونُعزز أواصر المحبة والترابط.

صلاة العيد الساعة كام

صلاة العيد في القاهرة: 5.55 صباحًا.

صلاة العيد في الجيزة: ٥:٥٨ صباحا

صلاة العيد في الاسكندرية: ٦:٠٢ صباحا

صلاة العيد في أسوان: ٥:٥٦ صباحا

صلاة العيد في المنصورة: ٥:٥٧ صباحا

كيفيه صلاة عيد الفطر

حددت السنة النبوية كيفية صلاة عيد الفطر فهي ركعتان، فيكبر في الركعة الأولى سبعًا من غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق. وفي الركعة الثانية يكبر خمسًا ويقرأ بسورة الغاشية أو بسورة القمر، وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم.