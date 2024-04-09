إجراءات وقائية من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لحماية المتعافين خلال عيد الفطر

أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، على جاهزية فريق متخصص للرد على جميع المكالمات الواردة على الخط الساخن للصندوق.

وأوضح عثمان أن الصندوق يقدم خدماته العلاجية من خلال 30 مركزًا للعزيمة، موزعة على 19 محافظة، بالتعاون مع الشركاء في الخط الساخن.

إجراءات وقائية

وأضاف أن الصندوق يتخذ إجراءات وقائية لحماية المتعافين خلال فترة عيد الفطر، لكونها فترة خطيرة على مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الدراسات والأبحاث تؤكد زيادة التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين.

وأشار إلى أن الصندوق يؤجل خروج المتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، إذا تزامن خروجهم مع أيام العيد، وذلك لحمايتهم من خطر الانتكاسة.

يذكر أن الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان هو 16023