خط ساخن لعلاج مرضى الإدمان يعمل دون توقف خلال العيد

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الفطر المبارك 2024؛ لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

يأتي ذلك بالتزامن مع المرحلة الجديدة لحملة "أنت أقوى من المخدرات" التي أطلقتها وزيرة التضامن تحت عنوان "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات"، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلانا لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة، حيث ساهمت فى زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان بنسبة 500%، ما يشير إلى تأثير الحملة في رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني.

تأثيرت وهمية

تدور أحداث الإعلان حول تأثيرات المخدرات الوهمية على الأشخاص بمختلف فئاتهم وأعمارهم، فنرى الشاب والفتاة والعامل والسائق الذين وقعوا في فخ الإدمان وقد جردتهم المخدرات من مشاعرهم الحقيقية الإنسانية وحولتهم إلى دمية، وتكبدهم العديد من الخسائر النفسية والاقتصادية والاجتماعية، بعد أن تمكنت من السيطرة عليهم. كما يهدف الإعلان إلى طرح رؤية فنية معاصرة للأضرار الناتجة عن تعاطي وإدمان المخدرات على جميع فئات المجتمع وإرسال رسالة تحذيرية هامة لجميع فئات المجتمع، وهي أن "المخدرات هاتجرك للخسارة والنهاية.. ماتربطبتش نفسك وحياتك بيها.. أنت أقوى من المخدرات".

وأضافت "القباج"، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن خدمات الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف، حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة، وجميع الخدمات تقدم للمرضى مجانًا وفى سرية تامة.

فريق متخصص

من جانبه، أشار الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إلى تواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن، وأن الخدمات العلاجية التى يقدمها الصندوق تتم من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن، والتى يصل عددها إلى 30 مركزا بـ19 محافظة حتى الآن، كما أنه جارٍ الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة هذا العام.

وأضاف "عثمان" أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد، خاصة أن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان.