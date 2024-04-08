الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التضامن" تقدم دعمًا عينيًا ونقديًا لـ556 ألف يتيم بتكلفة 2.3 مليار جنيه

طفل
طفل

تعتبر فئة الأيتام من الفئات الأولى بالرعاية، لذلك تقدم لهم وزارة التضامن دعمًا نقديًا وعينيًا وخدمات رعاية من خلال موازنة تكافل وكرامة وبالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية.

وأكدت الوزارة، أنه يتم دعم حوالي 556 ألف من الأيتام بتكلفة 2.3 مليار جنيه، سواء كانوا أطفالًا داخل المؤسسات أو أسر ممتدة أو طبيعية بهدف توفير الرعاية الصحية والتعليمية نفقات الأطفال الأيتام بما يشمل خدمات.

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وأشارت إلى أنه يتم شراء وحدات سكنية لأبناء مصر خريجي دور الرعاية الاجتماعية، بهدف مساعدتهم للحصول على فرص عمل أو إقامة مشروعات خاصة بهم، كما يتم العمل على شمولهم بمظلة التأمين الصحي والدعم الغذائي إيمانًا بحقهم في الحياة الكريمة والدمج في كل الخدمات.

 

اكفل يتيم 

وأكدت أن نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين تجاوز سنهم ثلاثة أشهر وحالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، وعلى الأخص كريمو النسب والمعثور عليهم والمتخلى عنهم، وذلك من خلال ما يأتي: 

-تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الأطفال وتزويدها بالخبرات اللازمة لمعاونتها على كفالة حياة طبيعية ملائمة للأطفال ومتابعة سلامة تنشئتهم تنشئة صحيحة.
-الترفيه عن الأطفال في المناسبات المختلفة بوسائل وأساليب متعددة كالقيام برحلات وإعداد معسكرات ملائمة بمصاحبة أسرهم البديلة.
-وضع وتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية الأسر البديلة وخاصة في المجالات الصحية النفسية للطفل عن طريق المحاضرات والندوات وكذا تدريب الأمهات البديلات.
- وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب العاملين بنظام الأسر البديلة وعقد الندوات واللقاءات الخاصة بدراسة المشكلات والصعوبات التي قد تعترضهم في العمل، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أدائهم.

- دعم دور الضيافة والإيواء التي تقدم الرعاية للأطفال في حالة تعذر توفير الرعاية الأسرية البديلة لهم وإلى حين توفيرها.

الفئات الأولى بالرعاية تكافل وكرامة وحدات سكنية خريجي دور الرعاية الأيتام

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