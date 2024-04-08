وزيرة التضامن الاجتماعى: العمل الأهلى لم يعد حكرًا على مؤسسات المجتمع المدنى

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تحية تقدير للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس مجلس الشيوخ، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، على الدعوة الكريمة، مؤكدة أن الوحدة الوطنية جزء من قوة مصر الناعمة، وهو ما نحتاج إليه خلال الفترة الراهنة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها بحفل الإفطار السنوي الذي نظمه اليوم حزب مستقبل وطن، أن العمل الأهلي لم يعد حكرا على مؤسسات المجتمع المدني فقط، بل الأحزاب السياسية تقوم بدورها في خدمة المجتمع.

وأشادت القباج بتلاحم مختلف فئات الشعب خلال الفترات الماضية، منوهة إلى الدور الفعال الذي يقوم به حزب مستقبل وطن، حيث نجح في حصد أكثر من نصف عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما يؤكد قوة انطلاقته.

يذكر أنه شارك عدد من الوزراء وأعضاء مجلسى "النواب والشيوخ" ورؤساء الأحزاب السياسية اليوم الإثنين، حفل إفطار حزب مستقبل وطن بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ.

ومن بين الحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم المركزي، والنائب الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب حسان الخولي، والإعلامية الدكتورة هبه جلال، أمين أمانة الإعلام المركزية بمستقبل وطن.

وحضر أيضا كل من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، واللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وأحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، ود. مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، والنائب أحمد بهاء شلبي، والنائب محمد الجارحى، والنائب محمد صلاح أبوهميلة.