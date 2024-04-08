الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وزراء وبرلمانيون فى حفل إفطار حزب مستقبل وطن

جانب من الحفل
جانب من الحفل

شارك عدد من الوزراء وأعضاء مجلسى "النواب والشيوخ" ورؤساء الأحزاب السياسية، اليوم الإثنين، حفل إفطار حزب مستقبل وطن بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ.

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ومن بين الحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم المركزي، والنائب الدكتور عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسان الخولى، والإعلامية الدكتورة هبة جلال أمين أمانة الإعلام المركزية بمستقبل وطن.

وحضر أيضًا كل من النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، ود. مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، والنائب أحمد بهاء شلبي والنائب محمد الجارحى، والنائب محمد صلاح أبوهميلة.

من جانبه قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن، إننا نجتمع اليوم على قلب رجل واحد، مشيرًا إلى أن هذا اليوم من أجمل أيام شهر رمضان وفيه بركة زائدة.

وأضاف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال كلمته بحفل إفطار حزب مستقبل وطن، أننا نسعى بإخلاص جاهد حتى نحقق ما نصبو إليه.

وشهد حفل إفطار حزب مستقبل وطن توافد واسع من السياسيين والإعلاميين والصحفيين ورموز مجتمعية على حفل إفطار حزب مستقبل وطن.

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لجنة الدفاع والأمن القومي حزب مستقبل وطن أمانة الإعلام نائب رئيس الحزب أمانة الإعلام المركزية بمستقبل وطن حزب العدل

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