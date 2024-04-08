الإثنين 08 أبريل 2024
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سياسي

"مستقبل وطن": الحوار الوطنى خلق حالة من التلاحم بين الأحزاب

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية استكمال الحوار الوطني، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالحوار الوطني الذى شكل حالة من التناغم السياسي والفكري غير المسبوق خلال الفترة الأخيرة.
 

 حالة من التلاحم الحزبي والجميع معني بقضايا الوطن 

وأوضح عبداللطيف، أن الحوار الوطني شكل حالة من التلاحم الحزبي، وأحدث حالة وطنية فريدة، والتفافًا حول قضايا الوطن دون أن يلتفت أحد لقضيته الشخصية، الجميع معني بقضايا الوطن، الجميع حريص على إعلاء صوت القضايا التى تخص المواطن المصري، والمناقشات تؤكد هذه الحالة الفريدة بين الأحزاب أغلبية ومعارضة، ومن ثم استكمال هذه الحالة يؤكد أن للحوار الوطني دورًا كبيرًا في رسم السياسة العامة للدولة المصرية.

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 الأحداث أثبتت فاعلية الحوار الوطني وأهميته في صياغة رؤى ومقترحات فاعلة للكثير من القضايا

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الأحداث أثبتت فاعلية الحوار الوطني، وأهميته في صياغة رؤى ومقترحات فاعلة للكثير من القضايا المطروحة في المجتمع، مضيفًا أن مشاركة كل القوى السياسية والوطنية في الحوار مكسب حقيقي للدولة المصرية، وفى نفس الوقت هذه المخرجات والتوصيات تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والحكومة تعمل بناء على توجيهات القيادة السياسية على تنفيذ هذه المخرجات على أرض الواقع.

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مناقشة كل الملفات والمجالات السياسية

وأضاف "عبداللطيف"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حريص على استغلال حالة التلاحم والتناغم بين القوى السياسية والحزبية فى مناقشة كل الملفات والمجالات السياسية أو حقوق الإنسان أو مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، قائلًا: "التوجيهات المستمرة من الرئيس السيسي للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، وتؤكد الحرص التام على استقرار أمن ورخاء الدولة المصرية.

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