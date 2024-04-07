"الحوار الوطنى".. منصة تجمع الفرقاء السياسيين على "كلمة مصر"

شهد حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس السبت، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته، أهمية الحوار الوطني، مؤكدًا أنه تلقى مقترحات وتوصيات الحوار الوطني من الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والتي بلغت أكثر من 90 توصية.

كما وجّه الرئيس السيسي بأن تكون حالة الحوار ممتدة ومستمرة، ولا تقتصر على المثقفين أو المسئولين فقط، قائلا: «أسجل تقديري واحترامي لكل من شارك في الحوار الوطني، ولكل من سيشارك مستقبليًا».

كما أكد ضرورة استمرار حالة الحوار وتخصيص مساحات أكبر للقضايا، قائلا: "لو الناس فهمت.. وأقصد بالناس كل شرائح المجتمع.. إذا الناس فهمت هتبقى داعمة وصابرة للمسار الذي تسلكه الدولة».

تأكيد أهمية الحوار الوطنى

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن حديث الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عن الحالة المصرية وتحدياتها كان واضحا كالعادة.

وأوضح: تعهد الرئيس بدعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسى التى بدأت منذ إطلاق الدعوة للحوار الوطنى فى أبريل 2022، والتى دعم سيادته مخرجاتها الأولى وتسلّم مخرجاتها الاقتصادية اليوم، ووجّه الحكومة ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها مع الاستمرار فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة: السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي ما ترك مناسبة إلا وأشار إلى أهمية الحوار الوطني وضرورة استمرار حالته التي أدت إلى فتح نوافذ كانت مغلقة، مؤكدا أن الحوار الوطني المصري بهذا التصور وهذه الإجراءات هو صناعة مصرية خالصة، ما كان يكتب لها النجاح لولا الدعم الرئاسي المستمر، وما كان يكتب لها الاستمرار لولا حرص وإخلاص الإصلاحيين وذوي الشأن وإدراكهم العميق بقيمته، وإيمانهم الحقيقي بأن الانفتاح والمناقشة أدوات تبني ولا تهدم، وأن الخلاف في الرأي لا يفسد أبدا للوطن قضية.

دعوة صريحة لمواصلة النقاش الوطنى

من جانبها، أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ومقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني، أن رسائل الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بمثابة دعوة صريحة وواضحة لمواصلة الحوار والنقاش الوطني حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتنصهر عنه مجموعة حلول واقعية يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وقالت نورا علي إن رسائل الرئيس خلال الحفل ارتكزت على أهمية وضرورة الاستمرار في رفع حالة الوعي المجتمعي، وخلق جيل مثقف وقادر على المجابهة وإدراك كل التحديات والأزمات المحيطة.

وأشارت إلى أن مشهد الترابط والتكاتف ونوعية وحجم الحضور الذي ظهر عليه حفل الإفطار نجاح يُحسب للرئيس السيسي، الذي غرس القيم والمبادئ الأصيلة، ونجح نجاحًا مبهرًا في إعادة الثقة إلى الجميع، معارضة قبل مؤيدين.

بناء جسور الثقة بين أطراف العمل السياسى

من جهته، قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية تأكيد على المسار التشاركي الذي تنتهجه الدولة المصرية، محتضنة كافة فئات وأطياف المجتمع المصري بمختلف أيديولوجياتهم، مشيرًا إلى أن هذا التقليد السنوي فرصة لتجميع أبناء الوطن على مائدة واحدة.

وأضاف "صقر" أن الرئيس السيسي قدم رسائل هامة وطمأنة، سواء للسياسيين، من خلال تجديد الدعوة لاستئناف الحوار الوطني، أو للشعب المصري من خلال التأكيد على استمرار الإصلاح الاقتصادي، مع توفير برامج حماية اجتماعية وتوفير حياة كريمة للمصريين.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن الرئيس السيسي يحرص في كل مناسبة على تجديد الدعوة لاستكمال الحوار الوطني، وهو ما يعكس جدية الدولة المصرية في استمرار بناء جسور ثقة بين كافة أطراف العمل السياسي، موضحًا أن هذا الأمر يثري الحياة السياسية ويخلق مناخًا صحيًا في طريق الدولة الديمقراطية الحديثة.

من جهته، قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني يعتبر أحد مكاسب حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث سبق وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى عام 2022، عن إطلاق حوار مجتمعى يضم كافة فئات المجتمع الوطنية لإجراء حوار مجتمعى شامل حول مختلف القضايا.

وأشار "القطامى" إلى أن حفل إفطار الأسرة المصرية أصبح من الثوابت التى رسخها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخرا، وإعلان الرئيس خلال الحفل عن أن الحوار الوطني حالة بدأت في أبريل من عام 2022، بقوله: "الدكتور ضياء رشوان قدم لي مخرجات عبارة عن 90 توصية ومقترحا"، يؤكد أن الرئيس يهتم جيدا بالحوار الوطني ومخرجاته ويضعه نصب عينيه.

وأكد النائب عمرو القطامى أن الحوار الوطنى حالة فريدة سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة فى الوصول لحلول جذرية للعديد من القضايا، فى مقدمتها الملف الاقتصادى، بناء على مخرجات نتيجة نقاشات مثمرة لكل فئات المجتمع بمختلف أطيافهم، وإعلاء المصلحة العامة والوطنية للدولة المصرية.