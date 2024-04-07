المؤتمر: كلمة الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية تؤكد الصراحة والشفافية

قال الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان النوعية بحزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تأكيد على الصراحة والشفافية من الرئيس للشعب المصري بالتحديات التي تواجه الدولة لترسيخ أواصر الثقة بين الرئيس والشعب.



وأوضح أباظة، في تصريحات صحفية له، أن توجيهات الرئيس السيسي باستمرار الحوار الوطني والتركيز على محور بناء الإنسان دليل على حرصه بتلبية احتياجات المواطن البسيط.

دعم الانفتاح السياسي

وأكد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر أن توجيهات الرئيس السيسي بدعم حالة الانفتاح السياسي سينعكس بشكل كبير على الحياة الحزبية ودورها في الشارع المصري، ووضع آراء ومقترحات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر إلى أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني يستهدف دعم الاقتصاد الوطني لتوفير كل احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

تغليب لغة الحوار بين أبناء الوطن

وتابع أباظة أن تغليب لغة الحوار بين أبناء الوطن الواحد يسهم فى خلق قواسم مشتركة، واكتشافها من جديد على أرضية وطنية، تجعل خدمة المواطن ومصلحة الوطن أولوية لدى جميع الأطراف.

الشعب يقف خلف الرئيس والدولة

ولفت أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر إلى أن الشعب المصري كافة يقف خلف الرئيس السيسي والدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، لتجاوز كل التحديات، ولاسيما في ظل ظرف إقليمي ودولي دقيق يستدعي تحمل الجميع مسئولياته تجاه وطنه.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستمرار في تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي، لمصر؛ قائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.

وتعهد الرئيس السيسي- خلال إفطار الأسرة المصرية، الذي أقيم بفندق الماسة بمدينة نصر اليوم السبت، بحضور واسع لمختلف أطياف المجتمع المصري- على دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي، التي بدأت منذ إطلاق دعوة الحوار الوطني في أبريل 2022، والتي دعم الرئيس مخرجاتها الأولى، موجهًا الحكومة ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها مع الاستمرار فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والمجتمعية.