الأحد 07 أبريل 2024
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سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى حرص على تجديد العهد والوعد فى إفطار الأسرة المصرية

النائب أحمد صبور
النائب أحمد صبور

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح على مدار 10 سنوات في بناء علاقة قوية مع الشعب المصري تقوم على الثقة والمصارحة والوضوح، لذلك كان العقد الماضي بمثابة ملحمة مصرية من العمل المتواصل وكأنه سباق مع الزمن، ففي الوقت الذي تواجه الدولة المصرية حربًا قوية ضد جماعات الشر والإرهاب في سيناء، كانت ثورة البناء والتعمير تصيب كل شبر من أرض الوطن، لتحقق مصر نهضة غير مسبوقة، كذلك المعركة التي خاضتها الدولة من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة. 

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى خلال حفل الإفطار تضمنت رسائل أمل حول المستقبل

حفل إفطار الأسرة المصرية

وقال "صبور" إن الرئيس السيسي كان حريصًا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذي يتزامن مع انطلاق الولاية الجديدة، على تجديد العهد والوعد مع المصريين، حيث أكد الرئيس الاستمرار في تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي من خلال توطين الصناعة، والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، الأمر الذي يسهم في استمرار التحسن الاقتصادي الذي بدأ مؤخرًا، مع إتمام صفقة الاستثمار المشترك بين مصر والإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، والتي تُعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. 

برلماني: الرئيس دائما يرى أن الشعب هو البطل الأساسي في الحفاظ على الدولة

وأشار النائب أحمد صبور إلى حرص الرئيس على دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت منذ إطلاق دعوة الرئيس للحوار الوطني في أبريل 2022، وتمت الاستجابة لمخرجاته التي تمت صياغتها في ظل توافق شعبي غير مسبوق، حيث وجَّه الرئيس الحكومة ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها مع الاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مشددًا على أن الفضل الأول في نجاح الحوار الوطني يرجع للرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب الدعوة للحوار والداعم الأول لمخرجاته. 

وثمَّن النائب أحمد صبور حرص الرئيس السيسي على وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني وفي الصدارة منها توفير الحياة الكريمة اللازمة له، من خلال رفع جودة الحياة، وتوفير بيئة التعليم الجيد، والخدمات الصحية اللائقة، والسكن الكريم، وهو ما يتضمنه المفهوم الشامل لحقوق الإنسان التي تبناها الرئيس منذ اليوم الأول لتوليه الحكم.

المهندس أحمد صبور الرئيس عبدالفتاح السيسي 10 سنوات من إنجازات السيسي ـ 24 ساعة الماضية الدستور الشيوخ حفل أفطار الأسرة المصرية

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