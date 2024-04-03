الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني مشيدا بحفل تنصيب الرئيس: مشهد تاريخي يليق بعظمة ومكانة مصر

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي وحلف اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، مشهد تاريخي يليق بعظمة مكانة الدولة المصرية، ويدعو للفخر والتباهي باستقرار وأمن دولتنا ومؤسساتها الوطنية وقيادتنا الحكيمة.

أضاف النائب نادر الخبيري، أننا على أعتاب سنوات جديدة من البناء والإنجاز والتنمية وجني الثمار معربًا في الوقت نفسه عن ثقته المطلقة في رؤية الرئيس السيسي والوقوف صفا واحدا خلف قيادته الرشيدة لمواصلة مسيرة الانطلاق نحو آفاق أفضل لمصر والمصريين.

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خارطة الطريق للمستقبل

وأوضح عضو مجلس النواب، أن خطاب الرئيس السيسى عقب حلف اليمين الدستورية بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية، بمثابة خارطة الطريق  للمستقبل، واستمرار على نفس الطريق نحو الغد بآمال وأحلام عظيمة، فضلا عما تناولته كلمته من المكاشفة والمصارحة  بتأكيده للشعب المصرى العظيم  بإن السنوات القليلة الماضية أثبتت ان طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود وأن تصاريف القدر بين محاولات الشر الإرهابي والأزمات العالمية المفاجئة والحروب الدولية والإقليمية تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم عبر تاريخ مصر الحديث"، وتعهده  أنه سيتم مواصلة العمل لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

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تحقيق طفرة غير مسبوقة في أركان الدولة 

وأكد النائب نادر الخبيري، أن الرئيس السيسي حرص منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، على العمل في إطار استراتيجية شاملة لبناء مصر الحديثة، وتحقيق طفرة غير مسبوقة في كافة أركان الدولة وعلى كافة القطاعات والمستويات، وهو ما تحقق ولمسناه على أرض الواقع.

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وأكد عضو مجلس النواب أن الجميع يقف صفا واحدا خلف قيادته المخلصة الرشيدة، داعين المولى عز وجل أن يمنح مصرنا الغالية رعايته وأمنه، وأن يوفق قيادتها الحكيمة في كل ما تتخذه من قرارات وما تتطلع إليه من تطوير وتحديث من أجل مستقبلنا جميعا ومستقبل الأجيال القادمة.

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