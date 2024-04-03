الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

سياسي

برلماني مثمنا كلمة الرئيس أمس: دستور حياة للارتقاء بالمستقبل

النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي عوض

قالكد النائب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان حلف اليمين الدستورية للرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية، بداية لحقبة جديدة للجمهورية الجديدة وانطلاقا لاستكمال طريق الإنجازات والمشروعات القومية والبناء والتنمية في كل ربوع مصر. 

أضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في بيان له اليوم، أن آداء الرئيس اليمين الدستورية بداية أخرى للوطن لمزيد من الاستقرار والأمن والأمان ومرحلة جديدة لبناء الإنسان المصري الذي هو على رأس الأولويات للرئيس السيسي وانطلاقا لمرحلة من العمل الوطني الجادة والمتميز لتشهد إنجازات جديدة، واستكمال ما تم من مشاريع عملاقة ومدن جديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها.  

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 وثمن بدراوي خطاب الرئيس السيسي وبيانه أمام البرلمان بعد أداء اليمين الدستورية، مشيرا إلى أن البيان احترم بشدة الشعب المصري العظيم وقدر تحمل مسؤلياته والتحديات التي تحملها نتيجة ما تموج به المنطقة والعالم.

خريطة عمل مستقبلية

أكد أن البيان يعد خريطة عمل مستقبلية وأجندة وطنية خالصة للعمل ودستور حياة في المستقبل للارتقاء بالبلاد والعباد.

وقدم بدراوي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على أداء اليمين الدستورية لقيادة مصر خلال الست سنوات القادمة، مؤكدا أنه رئيس وطني تحمل الكثير من الأعباء والضغوط وعمل لصالح هذا الوطن ولرفعته ولصالح الشعب المصري.

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