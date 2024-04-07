الأحد 07 أبريل 2024
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سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى خلال حفل الإفطار تضمنت رسائل أمل حول المستقبل

النائب أحمد عبدالجواد
النائب أحمد عبدالجواد

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" وأمين التنظيم، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تضمنت رسائل أمل للمصريين حول المستقبل، كما كشف طريق عبور مصر من الأزمات إلى الاستقرار، وشملت رسائل توضيح لحجم التضحيات التي دفعها الشعب المصري، من أجل أن تعبر بلاده من حالة عدم الاستقرار إلى مرحلة البناء والتعمير والتوجه نحو الجمهورية الجديدة التي تصب اهتمامها حول بناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة له، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف «عبدالجواد»، في بيانٍ له، أن خطاب الرئيس السيسي تضمن التأكيد على الاستمرار في الانفتاح السياسي ومواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال توطين الصناعة والتوسع في الزراعة والاستثمارات المباشرة، بجانب الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، خاصة أن الرئيس السيسي تحدث عن أهمية الحوار حول الأمور الاقتصادية، وهو ما يكشف أهمية مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني، من أجل أن تكشف كل الحقائق والمعلومات أمام المواطنين، لزيادة وعي المواطن المصرى بحجم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية.

وأوضح نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" أن حديث الرئيس السيسي عن المحور الاقتصادي خلال كلمته يكشف مدى حرصه على المواطن البسيط وثقته في مسئولياته تجاه وطنه، خاصة أن هذا ما أثبته المصريون خلال التحديات السابقة ودعمهم الرئيس السيسي في كل الاستحقاقات السابقة، ووقوفه بجانب بلده ضد قوى الإرهاب، لافتًا إلى أن خطاب الرئيس السيسي أكد استمرار الدولة في دعم التعليم وتطويره وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل ببرامج قوية وواضحة مع الدعم الكامل لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأشار «عبدالجواد» إلى أن كلمة الرئيس السيسي كانت صريحة واتسمت بوضوح الخطوات المقبلة في الفترة الرئاسية الجديدة أمام جميع الفئات المجتمعية التي حضرت حفل الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن حرص الرئيس السيسي على تنظيم حفل إفطار الأسرة المصرية كل عام يؤكد حرصه على وحدة الصف المصري، خاصة أننا نعيش في الجمهورية الجديدة والتى تسع جميع المواطنين دون تفرقة، وهذا الحفل أكد أن مصر كلها عبارة عن أسرة واحدة، ويجمعنا هدف واحد وهو بناء بلادنا والعبور بها نحو التقدم والازدهار والبناء.

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