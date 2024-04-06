الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

النائب تيسير مطر يشيد بتصريحات الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

أشاد النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا بالتصريحات المهمة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال إفطار الأسرة المصرية والذي حضره عدد كبير من مختلف الرموز المصرية الوطنية والسياسية والحزبية والدينية والإعلامية.

وقال النائب تيسير مطر: “لقد تشرفت اليوم بتلق دعوة وحضرت هذا اللقاء المهم واستمعت جيدا إلى الرسائل المهمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري وخاصة تأكيده أن الشعب المصري هو المعلم وهو البطل وأنه قادر على عبور جميع التحديات التي تواجه مصر حاليا”.

وأضاف أن رسائل الرئيس التي وجهها اليوم للشعب المصري تحمل العديد من المعاني والدلالات وفي مقدمتها أن الأمة المصرية العريقة هي التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة وكانت رمزا للقوة وأن إرادة المصريين صنعت دولة ديمقراطية وأن الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي قضية مهمة لعبور الأزمة الاقتصادية.

كما أشاد النائب بالتحية التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لرجال القوات المسلحة المصرية وكل علماء مصر وإعلاميها ومثقفيها.

txt

برلماني: رسائل السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية تؤكد الاستمرار في عملية الإصلاح

txt

برلمانية: حديث الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية كان من القلب للقلب

النائب تيسير مطر حزب إرادة جيل مجلس الشيوخ الأحزاب المصرية السيسي

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. القبض على السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. السويركي يجند أول صبي من صبيان عبد ربه لصالحه

الأمن يفرض سيطرته على قرية العليقات عقب مقتل شخص وإصابة 3 آخرين

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. سلوى عثمان تطلب من السويركي عودتها للمنزل بعد إهانتها من علي

سيدات الأهلى يتوجن بلقب دورى الطائرة على حساب الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب