النائب تيسير مطر يشيد بتصريحات الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية

أشاد النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا بالتصريحات المهمة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال إفطار الأسرة المصرية والذي حضره عدد كبير من مختلف الرموز المصرية الوطنية والسياسية والحزبية والدينية والإعلامية.

وقال النائب تيسير مطر: “لقد تشرفت اليوم بتلق دعوة وحضرت هذا اللقاء المهم واستمعت جيدا إلى الرسائل المهمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري وخاصة تأكيده أن الشعب المصري هو المعلم وهو البطل وأنه قادر على عبور جميع التحديات التي تواجه مصر حاليا”.

وأضاف أن رسائل الرئيس التي وجهها اليوم للشعب المصري تحمل العديد من المعاني والدلالات وفي مقدمتها أن الأمة المصرية العريقة هي التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة وكانت رمزا للقوة وأن إرادة المصريين صنعت دولة ديمقراطية وأن الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي قضية مهمة لعبور الأزمة الاقتصادية.

كما أشاد النائب بالتحية التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لرجال القوات المسلحة المصرية وكل علماء مصر وإعلاميها ومثقفيها.