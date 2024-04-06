السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: رسائل السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية تؤكد الاستمرار في عملية الإصلاح

النائب وليد فتحي
النائب وليد فتحي فرعون

قال النائب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس السيسي خلال حفل افطار الاسرة المصرية كعادته اتسم بالمصارحة والمكاشفة بشأن كافة القضايا.

وأوضح "فتحي" في تصريحات له، أن الرئيس أكد من جديد التزام الدولة بدعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية في مواجهة التحديات المحيطة، والاستمرار في نهج الدولة القائم على بناء الإنسان المصري بصورة عصرية حديثة وتوسيع مداركه.

 

txt

برلمانى: رسائل السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية تؤكد أهداف الدولة فى تعزيز مسار الإصلاح الاقتصادى

txt

برلمانى: حضور الرئيس السيسى حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد انفتاحه على كل الآراء


وأضاف أن رسائل الرئيس تؤكد عزم الدولة وعدم تراجعها عن مواصلة مسار الاصلاح الاقتصادي الذي حققت فيه نجاحات كبيرة، وحتى الوصول لدولة حديثة ومتطورة وناهضة يتعظم بداخلها حق الإنسان في العيش الكريم والحصول على مستوى تعليم متميز وخدمة صحية شاملة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس حريص على خلق ظهير شعبي كبير يعي كل خطوات الإصلاح وعلى دراية كاملة بكافة التحديات ليكون دومًا على أهبة الاستعداد لمواجهة أية تحديات تواجه وطنه.

النائب وليد فتحي فرعون مجلس النواب السيسي إفطار الأسرة المصرية القضايا

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

الأمن يفرض سيطرته على قرية العليقات عقب مقتل شخص وإصابة 3 أخرين

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. سلوى عثمان تطلب من السويركي عودتها للمنزل بعد إهانتها من علي

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. القبض على السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن

نزيف الأسفلت.. مصرع شخصين وإصابة 48 في حوادث متفرقة بالمحافظات

مسلسل المعلم الحلقة 27.. مصطفى شعبان يسيطر على سوق السمك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب