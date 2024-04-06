برلماني: رسائل السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية تؤكد الاستمرار في عملية الإصلاح

قال النائب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس السيسي خلال حفل افطار الاسرة المصرية كعادته اتسم بالمصارحة والمكاشفة بشأن كافة القضايا.

وأوضح "فتحي" في تصريحات له، أن الرئيس أكد من جديد التزام الدولة بدعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية في مواجهة التحديات المحيطة، والاستمرار في نهج الدولة القائم على بناء الإنسان المصري بصورة عصرية حديثة وتوسيع مداركه.



وأضاف أن رسائل الرئيس تؤكد عزم الدولة وعدم تراجعها عن مواصلة مسار الاصلاح الاقتصادي الذي حققت فيه نجاحات كبيرة، وحتى الوصول لدولة حديثة ومتطورة وناهضة يتعظم بداخلها حق الإنسان في العيش الكريم والحصول على مستوى تعليم متميز وخدمة صحية شاملة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس حريص على خلق ظهير شعبي كبير يعي كل خطوات الإصلاح وعلى دراية كاملة بكافة التحديات ليكون دومًا على أهبة الاستعداد لمواجهة أية تحديات تواجه وطنه.