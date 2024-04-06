السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: رسائل السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية تؤكد أهداف الدولة فى تعزيز مسار الإصلاح الاقتصادى

حازم الجندي
حازم الجندي

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حفل إفطار الأسرة المصرية الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، شهد حضورًا مجتمعيًا متنوعًا بين وزراء ونواب وساسة وإعلاميين واقتصاديين ومثقفين ورجال دين وفئات مختلفة، تمثل كافة أطياف المجتمع المصري، وهو تأكيد على أهداف الدولة المصرية والقيادة السياسية بتعزيز التواصل والتكامل بين جميع فئات المجتمع.

وأشاد المهندس حازم الجندي، في بيان له اليوم، برسائل الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، التي حملت رسالة تحية وتقدير للقوات المسلحة المصرية ورجال الإعلام وكافة الفئات التي شاركت في مواجهة التحديات والأزمات خلال الفترة الماضية والحالية، وكل من ساهم في تشكيل وعي الشعب المصري بما يجري من أحداث وتحديات تتطلب اليقظة الشديدة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وقوته وصلابته رغم ما واجهناه من ظروف.

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حازم الجندي: الرئيس السيسي حقق نهضة شاملة أعادت الوطن لمسار الإصلاح والبناء

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النائب حازم الجندي يطرح روشتة وتوصيات لتطوير الإدارة المحلية

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القيادة السياسية عازمة على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل، ما يدعم المواطن المصري، ويولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في المجتمع، ما يؤكد مدى إحساس الرئيس بهموم البسطاء، وإدراكه الجيد لما يُحاك ضد مصر من مؤامرات ومحاولات لإقحامها في أزمات محلية ودولية، فهو يحمل مسئولية كبيرة فى ظل مستجدات وأحداث راهنة تلقى بظلالها على اقتصاديات العالم، وكذلك حرص على توفير حياة كريمة لجموع المصريين.

وثمّن عضو الهيئة العليا لحزب الوفد تأكيد الرئيس السيسي على استمرار حالة الحوار الوطني، الذي ساهم في خلق الكثير من الفرص، التي كانت سببًا في الوصول إلى مخرجات وتوصيات من شأنها تعزيز مسار الإصلاح لكل الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ما يسهم في دعم جهود الدولة لمجابهة أي تحديات أو أزمات.

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