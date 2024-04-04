للعام الخامس.. "الوفد" يحتفل بتكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم (صور)

شهد المقر الرئيس لحزب الوفد الحفل الختامي للمسابقة السنوية الكبرى لحفظة القرآن الكريم لتكريم حفظة كتاب الله، تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب.

وأقيمت المسابقة للعام الخامس على التوالي، تحت رعاية النائبة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ.

في بداية الاحتفالية رحب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، بالحضور في الحفل الختامي للمسابقة السنوية الكبرى لحفظة القرآن الكريم لتكريم حفظة كتاب الله.

ووجه “الهضيبي” الشكر للنائبة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على تنظيم الحفل، قائلا:"هنيئًا لكل من تعلم القرآن وعلمه، وكذلك أقدم التحية لكل الحضور من أعضاء الهيئة العليا وشيوخ الوفد والمرأة الوفدية واهنا أيضا أولياء الأمور الذين حرصوا على تعليم أبنائهم القرآن الكريم وهذه أكبر جائزة قدموها لهم".

وأعربت النائبة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن سعادتها بحضور قيادات الوفد في هذا الحفل ومنهم الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب واللواء سفير نور والمهندس مصطفي رسلان والمهندس حمدي قوطة ومحمد الاتربي على الحضور والتشريف.

وقالت “رمزي” إن القرآن الكريم هو الطريق للجنة لأولياء الامور قبل أبنائهم لذلك أوجه لهم الشكر على دعمهم لأبنائهم وتحفيظهم القران الكريم واليوم معنا أطفال بحمدالله هم حفظة القران الكريم كاملا وهذا أمر جيد جدا ويدخل السرور إلي القلوب.

من جانبه، قال الدكتور محمد وجيه أبوصالح، وكيل الأزهر ببني سويف، إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قدر أهل القرآن الكريم وكل من ساهم في تكريم أهل القرآن ونظر على دائرة العموم فقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ثم أراد أن يكرم أهل القرآن تكريما وهو أن تقرأ القرآن على رؤوس الأشهاد ويقول لحفظة القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وهذا تكريم عظيم من الله.

وأضاف وكيل الأزهر ببني سويف، أن الله عز وجل يُلبس تاج العزة لأهل القرآن ولكل الآباء الذين حفظوا أبناءهم القرآن الكريم في الحياة الدنيا وهم أهل كل من شارك في هذا المعروف وأسأل الله أن يجعل هذا العمل لله خالصا أوصيكم بقراءة القرآن وسماع القرآن تكريم أهل القرآن.

وقال المهندس مصطفى رسلان عضو الهيئة العليا أمين الصندوق المساعد، إن التكريم اليوم يشمل صفوة من أبنائنا حفظة القرآن الكريم وهذا عمل جميل والملائكة تحف هذا المكان الآن بفضل حفظة القرآن الكريم وفي هذا الشهر المبارك.

كما وجهت نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية، الشكر لكل الحضور من قيادات الوفد وأولياء الأمور الذين حرصوا على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم، مشيرة إلي أن العدد في ازدياد كل عام من المشاركين من حفظة القران الكريم.

وشهد الحفل تكريم كل من “الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العوارى، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور محمد وجيه أبوصالح، وكيل الأزهر الشريف ببني سويف، والشيخ زينهم سيد محمد شيخ معلم للقرآن الكريم، والشيخ محمد فتحي لبيب شيخ معلم للقرآن الكريم، مواهب الشربجي رئيس اتحاد المرأة الوفدية، وكريمة القاضي نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية وماجدة صالح نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية، باسم رجب، نجلاء سامي والمنسق العام ياسر العمدة وأيمن النجار”.

وأعلن ياسر العمدة عن أسماء الطلبة المكرمين والفائزين وهم كل من:

المستوى الأول: حفظ القرأن الكريم (كاملًا)

1- حبيبة رمضان محمد

2-ازراق عيد سعداوي سليمان

3-سعاد صلاح عبدالناصر علام

4-عبدالرحمن حسين علي محمد

5-ياسر هندي محمد حسين

6-مصطفي اشرف باهي عبدالباري

7-تسنيم عماد الدين عبدالفتاح

8-هنا ممدوح بكر

9-محمد حسام عبدالكريم حسن

10-يمني آمين حاسم مغربي أبو شعيشع

أسماء الفائزين بالمستوي الثاني.. 20 جزءًا

1-محمد أيمن السيد عبدالغني

2-يحيي ايهاب محروس حامد

3-ادم تقي الدين جمال محمد

4-فاطمة عماد نصر الدين أحمد

5-جني محمود عبدالحميد

6-آيات محمد ابراهيم سعداوي

7-سلمي عبدالله ناجح عبدالله

8-علي حسن عبدالفتاح حسن

9-مازن السيد محمد السيد

10-ملك مصطفي جمال

المستوي الثالث... 15 جزءًا

1-عبد الله محمد محمد خليل

2-احمد عمر سعيد محمود

3-امل احمد شعبان عفيفي

4-اروى محمود محمد عكاشه

5-سمير ياسر سمير مندي الفقي

6-معاذ احمد مختار محمد

7-عمار ياسر سعد عبد المنعم

8-يحيى عبد الرازق يحيى محمد

9-ممدوح محمد ممدوح محمد

10-روان إبراهيم ماهر احمد

المستوي الرابع.. 10 أجزاء

1-مدحت عمر منير عبدالفتاح

2-سما حسام عبدالغني

3-رنا فتحي ممدوح سليمان

4-حنين محمود احمد عبدالسميع

5-حسن حمدي عبدالمجيد حسين

6-احمد سمير عيد خميس

7-عبدالرحمن محمد أحمد

8-جورية احمد شعبان

9-جمال أحمد زينهم

10-مي عصام سعيد عبدالحليم

الفائزون في الإنشاد الديني

1-ملك أحمد عبدالتواب

2-رنا رضا محمد محمد

3-رنا ممدوح بكر بكر

4-ندي أحمد إسماعيل

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