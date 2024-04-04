المصريين الأحرار يعقد اجتماعات تنسيقية مع أعضائه الجدد بالإسكندرية

بدأت أمانة تنظيم حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية اجتماعات تنسيقية مع أعضائها الحاليين والجدد الذين انضموا للحزب مؤخرًا.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار إعادة هيكلة الحزب التي أجريت عقب تكليف مني كيرلس، عضو الهيئة العليا، بمهام أمين التنظيم.

وتُعقد هذه الاجتماعات بتوجيهات من النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وإشراف مباشر من الدكتورة هبة واصل، الأمين العام.

ناقش الاجتماع التعريف بالهيكل التنظيمي للحزب وأدوار ومسئوليات كل عضو، ومناقشة خطة الحزب في ضوء الاستراتيجية العامة، بما في ذلك الانتخابات المقبلة والأنشطة والبرامج التي سيتم تنفيذها، وفتح المجال لطرح الأفكار والمقترحات بهدف تحسين عمل الحزب وتطويره داخل الإسكندرية.

وأكدت منى كيرلس أمين تنظيم المحافظة وعضو الهيئة العليا، إن الأمانة المركزية تتابع عن كثب العمل داخل كافة الأمانات منها الإسكندرية، وتلك الاجتماعات خطوة مهمة في مسار إعادة هيكلة الأمانة بهدف تعزيز تفاعل الأعضاء مع الحزب والخطة الرئيسية؛ للتلاحم مع الشارع وفق مبادئ وأهداف وضوابط الحزب.

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