الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" بالسويس يختتم الدورة التدريبية الثالثة لبرنامج تعليم أساسيات فن التفصيل

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية لحزب المصريين الاحرار

اختتم حزب "المصريين الأحرار" بمحافظة السويس الدورة التدريبية الثالثة في "فن التفصيل والباترون" ووزّع شهادات اجتيازها.

قامت بالتدريب مصممة الأزياء عبير دبوس، مسؤولة لجنة التنمية المجتمعية بالحزب بأمانة فيصل بالسويس، في إطار تنمية المجتمع وتعليم الحرف للحد من البطالة ودعمًا للراغبين في تأسيس مشروعات صغيرة، تزامنًا مع احتفالاتنا بعيد الأم وشهر رمضان المبارك.

جاء ذلك برعاية الدكتور النائب عصام خليل، رئيس الحزب، والدكتورة هبة تراضى واصل، الأمين العام، وبإشراف الدكتور عادل فاضل، أمين المحافظة عضو الهيئة العليا.

وتنفيذًا لتعليمات الأمين العام بإنشاء لجنة مركزية للحرف اليدوية، تم تشكيلها بالسويس برئاسة شريف وديع، مسؤول اللجنة بالحزب بالسويس، للاهتمام بالحرف اليدوية لمساعدة الجميع على العمل لتحسين الدخل ومستوى المعيشة.

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امتدت الدورة على مدار أربعة أسابيع، تعلّمن خلالها فن الخياطة والباترون مع المدربة عبير نصيف بهدف تعلّم أساسيات التفصيل بمساعدة هناء عبدالله، بدءًا من استخدام أدوات التفصيل وطريقة رسم الباترون ثم طريقة قص القماش وصولًا للتفاصيل الصغيرة، تعلّمن الخياطة خطوة بخطوة وتلقّين الاستشارات والمعونة في هذا المجال.

في ختام الأسبوع الرابع، حضرت المتدربات بملابس من تصميمهن وعمل أياديهن كتطبيق عملي لما تعلّمنه في الدورة، وتمّ توزيع شهادات اجتياز الدورة على المتدربات في يوم الاحتفال بمناسبة عيد الأم.

وقال الدكتور عادل فاضل، إن الدورة التدريبية لاقت استحسان الكثيرين من المشاركات ورغبة عدد كبير في الانضمام، وتعدّ الدورة جزءًا من برنامج معد مسبقًا من الحزب ويتم تطبيقه على مراحل لمساعدة المرأة المعيلة على نطاق أوسع وأشمل.

وأوضح الدكتور عادل فاضل أمين الحزب بالسويس، أنّه قد تمّ تنفيذها سابقًا بالتعاون مع التأهيل المهني للمحافظة وبالاشتراك مع جهاز المشروعات الصغيرة للمحافظة للاستفادة من مشروعات الدولة، لتعم الفائدة على الجميع.

جانب من الدورة التدريبية لحزب المصريين الاحرار
جانب من الدورة التدريبية لحزب المصريين الاحرار
جانب من الدورة التدريبية لحزب المصريين الاحرار
جانب من الدورة التدريبية لحزب المصريين الاحرار
جانب من الدورة التدريبية لحزب المصريين الاحرار
جانب من الدورة التدريبية لحزب المصريين الاحرار
جانب من الدورة التدريبية لحزب المصريين الاحرار
جانب من الدورة التدريبية لحزب المصريين الاحرار
جانب من الدورة التدريبية لحزب المصريين الاحرار
جانب من الدورة التدريبية لحزب المصريين الاحرار
جانب من الدورة التدريبية لحزب المصريين الاحرار
جانب من الدورة التدريبية لحزب المصريين الاحرار
المصريين الأحرار السويس الدورة التدريبية مصممة الازياء التنمية المجتمعية الحزب رمضان

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