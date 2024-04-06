المصريين الأحرار بشمال القاهرة يحتفلون بيوم اليتيم

نظم حزب المصريين الأحرار بقطاع شمال القاهرة احتفالية بيوم اليتيم في أحد دور الأيتام بالقاهرة، وذلك إيمانًا من الحزب بأهمية رعاية الأيتام وإدخال البهجة إلى قلوبهم.

الاحتفالية تضمنت فقرات ترفيهية متنوعة وألعاب للأطفال، كما تم توزيع الحلويات والهدايا على جميع الأطفال.

وتضمن الاحتفال أيضًا تسليم الدار كمية من المواد الغذائية التي تحتاجها.

ضم وفد الحزب رائد مقدم مساعد رئيس الحزب لشؤون التنظيم، ورافقه ماجد معزوز سلامة مساعد الأمين العام لشمال القاهرة ودانيال غطاس أمين العلاقات العامة وابانوب وحيد أمين لجنة ذوي الإعاقة وريتا نجيب أمينة المرأة وماريان وجدي من أمانة المرأة.

كان في استقبال وفد الحزب عزيز صالح رئيس مجلس الإدارة وماجد سمير المشرف العام، وقدمت إدارة الدار الشكر لحزب المصريين الأحرار متمثلًا في رائد مقدم عضو المكتب السياسي ومساعد رئيس الحزب لشؤون التنظيم على تلك اللفته الطيبة، وأرسلت التحية إلى النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب على توجيهاته بالاحتفال بهذا اليوم داخل دور الأيتام.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص حزب المصريين الأحرار على التفاعل مع مختلف فئات المجتمع، وخاصةً الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم الدعم لهم في مختلف المجالات.

يُذكر أن يوم اليتيم هو يوم عالمي يُحتفل به في العديد من دول العالم، ويهدف إلى التوعية بظاهرة اليتم وحثّ المجتمع على تقديم الدعم للأيتام ورعايتهم.

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