المصريين الأحرار يزور المستشفيات لتهنئة المرضى وتقديم الهدايا بمناسبة عيد الفطر

نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار بأسيوط زيارة للمستشفيات بصحبة الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

ورافق وفد الحزب الزيارة أيضا الدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة بأسيوط، والدكتورة صفاء مدير مستشفيات الصدر والدكتور علي الزقزقي نائب المدير، لتهنئة وفد الحزب كافة المرضى وتقديم الهدايا العينية والنقدية بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور برعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ومتابعة الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وإشراف اللواء محمد العسقلاني أمين المحافظة ومحمد أبو عين أمين التنظيم بأسيوط.

ورافق أمين المحافظة والتنظيم قيادات أمانة الحزب وهم صلاح عبد النعيم الأمين المساعد والدكتور محروس محمود القيادي بالحزب وأعضاء هيئة المكتب مينا مسؤول لجنة الصحة والمهندس إبراهيم عشم أمين العمل الجماهيري والدكتور عيون نافع أمين التدريب والتثقيف بالحزب، ومحمد صدقي عضو هيئة مكتب الحزب.

التهنئة بعيد الفطر المبارك



وقال محمد أبو عين، أمين تنظيم المصريين الأحرار بأسيوط، إن الزيارة والمرور على المستشفيات لتهنئة المرضى مبادرة نوعية تهدف تقديم الهدايا والتهنئة بعيد الفطر المبارك ومشاركة فاعلة ترفع من معنويات المرضي،

ويأتي ذلك من انطلاق ودور الحزب بالمشاركة المجتمعية مع المواطنين كافة المناسبات.