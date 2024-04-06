السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: كلمة الرئيس اليوم دليل سعى مصر لحصول الشعب الفلسطينى على حقه

النائبة منال نصر
النائبة منال نصر

قالت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف لإحياء ليلة القدر، دليل جديد على سعي مصر لوقف إطلاق النار على غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت نصر، في تصريحات صحفية لها، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيظل موقفها راسخًا وثابتًا بالسعي بلا كلل أو ملل نحو حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، على حدود عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تبني رؤية مصر بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وطالبت المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار على غزة وفتح المعابر البرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

القضية الفلسطينية تمثل القضية المحورية والمركزية للدولة المصرية

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القضية الفلسطينية تمثل القضية المحورية والمركزية للدولة المصرية، وظهر ذلك واضحًا من خلال جميع تحركات الرئيس السيسي ودعوته المستمرة لوقف الحرب والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، علاوة على استمرار تدفق ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.

يشار إلى أنه أكد الرئيس السيسى، خلال كلمته باحتفالية ليلة القدر، تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين فى قطاع غزة، مشددًا على أن مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع، ومؤكدًا موقف مصر الراسخ بالسعى بلا كلل أو ملل نحو حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، على حدود عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

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