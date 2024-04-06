السبت 06 أبريل 2024
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سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس فى احتفالية ليلة القدر تأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

النائب الدكتور علي
النائب الدكتور علي مهران

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، تأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية لن تتهاون في دعم القضية الفلسطينية، ومستمرة في تقديم كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد رئيس صحة الشيوخ أن الرئيس السيسي نجح في تحريك المجتمع الدولي، سعيًا لوقف التصعيد العسكري في غزة والحفاظ على أرواح الأبرياء.

 موقف مصر ثابت وواضح 

وأشار مهران إلى أن موقف مصر ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية من خلال دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وطالب رئيس صحة الشيوخ المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار على غزة، وفتح المعابر البرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يشار إلى أنه أكد الرئيس السيسى، خلال كلمته باحتفالية ليلة القدر، تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين فى قطاع غزة، مشددًا على أن مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع، ومؤكدًا موقف مصر الراسخ بالسعى بلا كلل أو ملل نحو حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، على حدود عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدعاء في احتفالية ليلة القدر، التي نظمتها وزارة الأوقاف، اليوم السبت، بـ"أن يسدد الله على طريق الخير والبناء خطانا، ويمدنا بمزيد من قوة الإرادة لمواجهة المخاطر والصعاب، ويُكلل عملنا بالنجاح والتوفيق إنه نعم المولى ونعم النصير".

وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفالية، اليوم السبت، إلى أن "هذه ليلة مباركة (ليلة القدر)، أُنزل فيها القرآن الكريم هدى للناس ورحمة للعالمين ومصدر نور متجدد ضد الظلمات".

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