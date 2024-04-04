بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على مبلغ تطوير اللوحات المعدنية بقانون المرور الجديد

حددت اللائحة التنفيذية لقانون المرور وفقا لما جاء في المادة (13) / فقرة ثانية، شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ600 جنيه، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون المرور الجديد، وموافقة مجلس النواب عليها بشكل نهائي

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل للتطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10%) سنويا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019".

وتضمن القانون في المادة (28) فقرتان أولى وثانية: ان يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

تعريفة أجور مركبات الأجرة

وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة."

وجاء في المادة (٢٤ / بند (٨): "رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها."

لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات في الطريق العام

وتضمنت المادة (٦٥ / فقرة أولى): "لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها."

استهدف القانون استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (۳/الفقرة الثانية، ۲۸ الفرقتين الأولى والثانية، ٣٤ البند " "،" ٧٤ / البند “٢، ٧٤ مكررًا) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.

كما استهدف القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.