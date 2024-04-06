"المصريين": كلمة الرئيس فى احتفالية ليلة القدر رسالة بتحمل مسئولية نقل صورة الإسلام الصحيحة

ثمن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي لم تخل من دعم القضية الفلسطينية، التي أكدت موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية الثابت الذي لا يتغير، وأنها ستظل أكبر داعم ومساند لها.

مصر لم ولن تتخلى عن أشقائها ودائمًا

وقال "أبوالعطا"، في بيان اليوم، إن مصر لم ولن تتخلى عن أشقائها ودائمًا في صدارة الدول المدافعة عنها، موضحًا أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية وقدمت من أجلها الكثير من التضحيات والشهداء منذ عام 1948، مؤكدًا استمرار الدعم المصري للقضية الفلسطينية دون المساس بالأمن القومي المصري.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن كل الجهود المبذولة من القيادة السياسية المصرية عظيمة ووطنية وجعلت هناك ارتياحًا لدى الشارع المصري، مؤكدًا أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، ومحاولات إسرائيل تصفية القضية على حساب الجوار أمر مرفوض، ونؤكد أنه لا تهاون في حماية الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأم والرئيسية، وموقف مصر ثابت على مدار التاريخ بالدفاع عن هذه القضية بل، وفي كل المحافل الدولية تكون هي القضية ذات الأولوية.

وأوضح أن القيادة السياسية اتخذت خطوات جادة لدعم القضية الفلسطينية، وهذا ليس بجديد على مصر التي تدعم وتتبنى القضية الفلسطينية على مر العصور، حيث اتخذت موقفًا ثابتًا من القضية إضافة للخطوات الجادة على الأرض، وموقف الشعب المصري تجاه الأشقاء الفلسطينيين واضح منذ البداية، مؤكدًا أن القيادة السياسية برهنت بكل الأدلة عن عقيدتها الثابتة والداعمة للحق الفلسطيني في استعادة أرضه، وعكست عن مساندتها لأهالي غزة وجهودها الكبرى من خلال التحركات الدولية لتوصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة.

ولفت إلى أن جميع أطياف الشعب المصري يقفون ويصطفون خلف الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية بعد اشتعال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والشعب المصري داعم بكل ثقة وقوة في كل القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن القومي المصري ومساندة القضية الفلسطينية، موضحًا أن كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر رسالة للجميع بتحمل مسئولية نقل صورة الإسلام الصحيحة.