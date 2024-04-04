"قانونية مستقبل وطن": توطين الصناعة والأمن الغذائي أولوية المرحلة المقبلة

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن توطين الصناعة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق الأمن الغذائى وتشجيع السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، أولوية خلال المرحلة المقبلة.

أضاف عبد اللطيف، أن خطاب التنصيب للرئيس عبد الفتاح السيسى، ألقى الضوء على 7 محاور أساسية للتعامل معها خلال الفترة المقبلة، تمثلت فى حماية الأمن القومي للبلاد، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات، وأن الأولوية لصون وحماية أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف، في عالم جديد تتشكل ملامحه.

مصر تقوم بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية

أكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مصر تقوم بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية، مشيدا باستكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة، بهدف تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، وتبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات واتضح ذلك جليا من خلال شهادة العديد من المؤسسات الاقتصادية بشأن صلابة الاقتصاد المصرى.



أشار إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والعمل على زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير الملايين من فرص العمل، كل هذه الاهتمامات تؤكد ان مصر مقبلة على مرحلة جنى الثمار، وحصاد المشروعات والانجازات القومية.

وكان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته أثناء أدائه اليمين الدستورية: “إنني أعاهد الله وأعاهدكم بأن أظل مخلصًا في عملي، لا ترى عيني سوى مصالحكم ومصالح هذا الوطن، متسلحًا بعزيمتكم وأصلكم الطيب، ومحافظًا على العهد والوعد لمصر الحبيبة وشعبها العزيز وقبل كل شيء لله سبحانه وتعالى”.