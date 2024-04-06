السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

جيهان البيومي تؤكد على دور المرأة المصرية فى مساندة ودعم الدولة

افطار أمانة المرأة
افطار أمانة المرأة بحزب الحرية المصري

نظمت الدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة بحزب الحرية المصرى وعضو مجلس النواب، إفطار لأمانة المرأة بالحزب، وشارك فى مائدة الافطار أهالي دائرة مصر القديمة.

وشهد الحضور عدد من أعضاء أمانة المرأة المركزية بالحزب، مؤكدة على دور المرأة المصرية فى مساندة ودعم الدولة المصرية تجاه مختلف القضايا التى تحاول تحاك ضد الوطن، مشيرة إلى أن هناك دور كبير تقوم به المرأة المصرية من توعية والمساهمة فى بناء المجتمع.

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وأضافت أمينة المرأة، أن هذه الأيام تحتاج إلى التكاتف والترابط بين جميع فئات المجتمع، كما يفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي ويجمع جميع الطوائف بإفطار الأسرة المصرية، فنحن نسيج واحد ووطن واحد.

افطار أمانة المرأة بحزب الحرية المصري
افطار أمانة المرأة بحزب الحرية المصري
افطار أمانة المرأة بحزب الحرية المصري
افطار أمانة المرأة بحزب الحرية المصري
افطار أمانة المرأة بحزب الحرية المصري
افطار أمانة المرأة بحزب الحرية المصري
افطار أمانة المرأة بحزب الحرية المصري
افطار أمانة المرأة بحزب الحرية المصري
الدكتورة جيهان البيومي الحرية المصري مصر القديمة مائدة الإفطار القضايا السيسي

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