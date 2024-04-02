الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الحرية المصرى": الخطاب التاريخى للرئيس تضمن رسائل قوية للداخل والخارج

حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى برئاسة د ممدوح محمد محمود

تقدم حزب الحرية المصرى، برئاسة د. ممدوح محمد محمود، بخالص التهانى وأطيب الأمنيات القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتولى فترة رئاسية جديدة، داعيا الله أن يوفقه ويسدد خطاه فى استكمال مسيرة البناء والتنمية والعبور بمصر إلى بر الأمان والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعب المصرى العظيم فى بناء دولة عصرية حديثة فى الجمهورية الجديدة.
وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، أن الخطاب التاريخى الذى ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مجلس النواب، تضمن رؤية وطنية شاملة وجامعة لمستقبل مصر خلال السنوات المقبلة.

txt

"صناعة التأمين" تتوقع طفرة هائلة مع بدء الولاية الثالثة للرئيس السيسي

txt

10 سنوات من العمل الجاد.. الرئيس السيسي يتبنى مشروع حماية العالم من التغيرات المناخية الضارة

وأضاف أن الخطاب التاريخى، تضمن عددا من الرسائل المهمة للداخل والخارج، فى مقدمتها أن وحدة وتماسك الشعب المصرى، واصطفافه خلف القيادة السياسية يمثل الضمانة الأولى للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التى يستحقها، وحماية وصون الأمن القومى المصرى، فى ظل الاضطرابات والصراعات التى يشهدها المحيط الإقليمى والدولى.

وأوضح د. ممدوح محمود أن رسالة الرئيس للعالم تؤكد أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف من أجل ترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية، باعتبار أن ذلك مسار لا بديل عنه للدولة المصرية وقيادتها الحكيمة.

كما رحب رئيس حزب الحرية المصرى، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تعهده باستكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التى تم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم فى تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، حيث أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى يمثل دافعا للأحزاب والقوى السياسية لتقديم رؤى وأفكار مختلفة، وحلولا قابلة للتنفيذ للمشاكل التى يعانى منها المجتمع، ومشاركة الدولة فى حلها.

استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد الدولة

وأشاد د. ممدوح محمود بما جاء فى خطاب الرئيس وتأكيده على تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريك أساسى فى قيادة التنمية، فضلا عن توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، بما يساهم فى زيادة الصادرات، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى، وتقديم حوافز مختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ينحاز  للفئات الأولى بالرعاية بتأكيده على زيادة الإنفاق على  شبكات الأمان الاجتماعى وفى مقدمتها مخصصات " تكافل وكرامة" فضلا عن إنجاز مبادرة " حياة كريمة" لتحسين جودة حياة المواطنين فى القرى المستهدفة، والاستمرار فى المبادرات التى تستهدف الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مشروع التأمين الصحى الشامل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية مجلس النواب بمصر الشعب المصري

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس مثيرة فى مشاجرة فتيات التجمع (فيديو)

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عفوية وخطاب بسيط.. الصحف العالمية تسلط الضوء على حفل تنصيب الرئيس السيسى

تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية

خيانة على فراش الزوجية.. فتاة تصور والدتها في وضع مخل مع عشيقها.. والزوج يتهمها بالزنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق