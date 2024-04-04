"المصريين الأحرار" بالسويس يختتم دورة رمضان 2024 للشباب في كرة القدم

اختتم حزب المصريين الأحرار بالسويس، بقيادة الدكتور عادل فاضل، أمين الحزب بالمحافظة، الدورة الرمضانية المجانية للشباب في كرة القدم، والتي نظمتها اللجنة الرياضية بإشراف الكابتن محمد صوفي، مسؤول اللجنة الرياضية بالحزب بالسويس.

تم تنظيم الدورة بالتعاون مع أمانة الشباب بقيادة رامي عبد الباسط، أمين الشباب، وشارك فيها الكثير من الشباب بالسويس، حيث تمت التصفيات على ملعب الراعي الصالح في منافسة قوية بين المشاركين.

قال الدكتور عادل فاضل، أمين المحافظة، إن ذلك جاء تحت رعاية الحزب برئاسة الدكتور النائب عصام خليل، رئيس الحزب، وبتوجيهات الدكتورة هبة تراضى، الأمين العام، لاهتمام الحزب بالشأن الرياضي وتدعيم أبنائنا الموهوبين في الرياضة واكتشافهم في جميع المجالات.

وأضاف أنه تم عمل دورة رمضانية في لعبة الشطرنج بمقر الحزب بالسويس ومازالت التصفيات مستمرة.

وفي نهاية التصفيات لكرة القدم، تم توزيع ميداليات خاصة بالدورة الرمضانية 2024 عليها شعار الحزب على الفرق الفائزة بالمركز الأول والثاني والثالث، وكأس خاص بالمركز الأول.

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