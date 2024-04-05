الجمعة 05 أبريل 2024
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سياسي

"نساء مصر": الولاية الجديدة للرئيس السيسى تجديد للعهد مع الشعب للمضى نحو الجمهورية الجديدة

الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي

وجهت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأدائه حلف اليمين الدستورية لولاية جديدة، قائلة: "تجديدا للعهد بين الشعب والقيادة السياسية على المضي قدمًا نحو تحقيق التنمية والبناء بما يحقق الرخاء لشعب مصر العظيم، واستكمال المسار التنموي في مصر، في ظل مواجهة العديد من التحديات القاسمة التي يثق المصريون في إدارة وحكمة القيادة السياسية على تجاوزها بموفور من الحماية والأمن والاستقرار للشعب".

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وقالت الدكتورة منال العبسي، في بيان لها، إن العهد الجديد الذي بدأ بين الرئيس والمصريين سيسطر مزيدًا من الإنجازات وحصد ثمار ما تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن إيمان المصريين بإخلاص الرئيس عبد الفتاح السيسي ورهانهم دائمًا على حبه وطنه، دافع قوي من أجل المضي معًا نحو الجمهورية الجديدة، واستكمال خطى البناء والتنمية، من أجل مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وثمنت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر ترتيب أولويات العمل المرحلة المقبلة، التي ذكرها فخامة الرئيس السيسي، خلال كلمته عقب حلفه اليمين الدستورية، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية استحوذت على مساحة اهتمام وعناية كبيرة على أجندة القيادة السياسية؛ مما يعكس تأكيد الموقف المصري الثابت والراسخ تجاه دعم الأشقاء وتخفيف المعاناة عن أهالي قطاع غزة، وبذل كل الجهود، من أجل وقف العدوان وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للأشقاء في فلسطين.

وأضافت الدكتورة منال العبسي، أن القيادة السياسية تضع على أجندتها دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" وإنجاز مراحل مبادرة "حياة كريمة"، مما يؤكد اهتمام فخامة الرئيس بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.

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