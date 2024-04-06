برلمانية: حديث الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية كان من القلب للقلب

شاركت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، في حفل إفطار الأسرة المصرية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور عدد من الرموز الوطنية ورجال الدولة والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب السياسية ومرشحي الرئاسة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمواطنين من كافة الأطياف المصرية.

وأكدت أن الرئيس السيسي استطاع بكل حب وإخلاص ووطنية في لم شمل المصريين بكافة أطيافه المدنية والسياسية والحزبية وفئاته المختلفة دون تمييز او تفرقة، من أجل الاستمرار في الحفاظ على جهود الدولة التي بدات منذ عام 2014 ، وصولاً للجمهورية الجديدة.

وثمنت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، في بيان لها منذ قليل، كلمة الرئيس السيسي خلال حفل أفطار الاسرة، والذي أوضح خلالها كيف تتعامل الدولة المصرية مع الأزمات الداخلية والخارجية وما تقوم به من تنمية ومشروعات ومبادرات كريمة خلال السنوات الماضية، واصفه تلك الكلمة بالصريحة والصادقة وخارجه من قلب الاب لابناءه ليعوا جيدا حجم التحديات وكيفية التغلب علي الصعاب والازمات وما تقوم به الدولة من اجل العبور نحو الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع وتوفر الحياة الكريمة لكل المصريين.

وأكدت نائبة حماة الوطن، إن حديث الرئيس السيسي خلال حفل الإفطار كان من القلب للقلب، حينما تحدث الرئيس للمصرين قائلا: الشعب المصري جعل قلبي من حديد وأسجل إعجابي واحترامى لكل مصرى ومصرية صبروا كى نكمل المسيرة ونواجه الإرهاب والظرف الاقتصادى الصعب، و"مالقتش أم مصرية أو زوجة قالت كلمة واحدة تؤلمنى عن إصابة أو استشهاد ابنها أو زوجها، مؤكدة ان حديث الرئيس وتأكيدة علي أنه ليس هناك شك أبدًا فى الناس فهم أهلى وأهل مصر وتحيا مصر دائما وأبدًا بالله، لا تخرج الا من رب الأسرة المصرية.

وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم ، إن تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته على الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي، فضلاً على التأكيد على دعم الطبقات الأولى بالرعاية، الاستمرار في الحوار الوطني، وتوجيه الحكومة بالاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية،، تعبر على مدى وعي ودراية القيادة السياسية، بشأن التحديات الراهنة التي يمر بها العالم، فضلا عن أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية وبناء الانسان المصري على رأس أولوياتها.

وأضافت نائبة حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسير على الطريق الصحيح في مختلف المجالات، وتضع على رأس أولوياتها المواطن وتعمل بكل جهد على رفع الأعباء عن كاهله من خلال مبادرات رئاسية أهمها حياة كريمة التي تهدف لتغيير وجه قرى الريف المصري وتحسين معيشة المواطنين، مؤكدة أن الرئيس السيسي منذ أن تولى قيادة البلاد وهو يتسم بالشفافية والمكاشفة للشعب المصري عما تواجهه الدولة من تحديات، وهنا تجل معدن الشعب المصري الأصيل في الوقوف خلف الوطن والآن يجني ثمار تحمله للإصلاح على كافة المستويات.

وأضافت نائبة حماة الوطن، أن الرئيس السيسي، دائما ما يبعث رسائل غاية في الاهمية تتعلق في المقام الأول بالمواطن، مشيرة الي ان كلمة الرئيس بمثابة خارطة طريق ترسم معالم العبور للجمهورية الجديدة، التي يتبني مشروعها الوطني الرئيس، وأنها ستكون لها آثار ونتائج بالغة الأهمية على كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وستؤتي ثمارها في مستقبل قريب .

وتابعت نيفين حمدي، أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي وجميع مؤسساتها الوطنية تسير على الطريق الصحيح في مختلف المجالات وتضع على رأس أولوياتها المواطن لرفع الأعباء عن كاهله من خلال مبادرات رئاسية فى مقدمتها حياة كريمة التي حققت نجاحات مبهرة فى تغيير حياة 60 مليون مواطن يقطنون القرى والريف المصرى.

واختتمت النائبة نيفين حمدي، بيانها بالتاكيد علي أن ما شهده حفل إفطار الأسرة اليوم، من مشاركة كافة الفئات بالمجتمع يجسد بشكل كامل مفهوم المواطنة والتكاتف بشكل كبير من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية، كما أنها تفتح الطريق أمام الجمهورية الجديدة والتي تتسع للجميع دون استثناء أحد، وتحقق رؤية الدولة المصرية 2030.