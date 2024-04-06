"الحرية المصري": كلمة الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية جاءت مصارحة ومكاشفة للمواطنين

ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحفل إفطار الأسرة المصرية اليوم، مؤكدا أن كلمة الرئيس جاءت مصارحة ومكاشفة للمواطنين، واتسمت بوضوح الخطوات القادمة في الفترة الرئاسية الجديدة أمام جميع الفئات المجتمعية التي ضمت الأسرة المصرية.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس تجاه استمرار الحوار الوطني وأهمية التواصل بين جميع الفئات، أمر في غاية الأهمية خاصة وأن الحوار الوطني عزز من الدور المجتمعي للأحزاب ودمج الثقافات والسياسات وقرب وجهات النظر بين الشارع المصري والأحزاب وأصبح همزة وصل بين المواطنين والجهات المسئولة في الدولة المصرية.

وأضاف مهنى، أن الرئيس تطرق إلى أهمية الحوار حول الأمور الاقتصادية وكشف الأمور أمام جميع المواطنين، وهو ما يؤكد حرص الرئيس على المواطن البسيط وثقته في ذكائه ومسئولياته تجاه وطنه، وهذا ما أثبته المواطن المصري خلال التحديات السابقة ودعمه للرئيس السيسي ولذلك لدينا جميعا مسئولية سياسية، تجاه المواطنين ومعرفتهم بحقيقة الأمور والتحديات التي تواجهنا في كل مرحلة.

وتابع مهنى، كما جدد الرئيس العهد معنا نجدد العهد معه ونؤكد دعمنا له وثقتنا الكبيرة في قدرته وحكمته في إدارة البلاد وحمايتها داخليا وخارجيا، فنحن نسير بخطى ثابتة نحو التقدم وقضينا على الإرهاب ونجدد خطط الاقتصاد ونسير الآن نحو الجمهورية الجديدة.