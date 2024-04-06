مجدي البدوي: كلمة الرئيس السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية أكدت على ثوابت الدولة

أكد مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن حفل إفطار الأسرة المصرية الذى أقيم، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة رسالة للعالم كله بأن الشعب المصري على قلب رجل واحد والدليل على ذلك حضور جميع طوائف المجتمع باختلاف توجهاتهم السياسية والثقافية هذا الإفطار.

وأضاف "البدوي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تأكيد الرئيس الدائم على الاهتمام بالصناعة والزراعة مع الاهتمام بالحماية الاجتماعية لكل المواطنين هى الرسالة الثانية للرئيس اليوم لطمأنة الشعب بأن الدولة تسير فى طريق الإصلاح الاقتصادي.

وأشار مجدي البدوي، إلى أن الرسالة الثالثة للرئيس فى الكلمة التى ألقاها خلال الإفطار بأن الحوار الوطنى أنتج حوالى ٩٠ مخرج خلال المرحلة الماضية وأن حالة الحوار مستمرة ويجب أن تطرق إلى بعض القضايا الأخرى خاصة السياسية والاقتصادية، وهي رسالة طيبة ومؤشر على استمرار تحسن الوضع السياسي في مصر

ونوه نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بأن كلمة الرئيس السيسي شهدت تأكيد على ثوابت الدولة المصرية فيما يخص الأحداث الجارية فى فلسطين.