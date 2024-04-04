الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز

مصر

إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص من 9 إلى 14 أبريل

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الخميس، عن أنه اعتبارًا من الثلاثاء 9 أبريل وحتى الأحد الموافق 14 من الشهر ذاته، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يُحتسب يوم الأحد من رصيد الإجازات السنوية للعامل في القطاع الخاص.

إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص

وأشار بيان لوزارة العمل، إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024، الصادر أمس الأربعاء، والذي نص في مادته الأولى على أن "تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك".

مواعيد الإجازات الرسمية 

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة - كلما أمكن ذلك - تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

ووزعت وزارة العمل منشورًا بذلك على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص. وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة وزير العمل شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يجعله عيد خير على وطننا الغالي، وأن يحفظ الله مصر، وأن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركات.

وزير العمل اجازة إجازة عيد الفطر مجلس الوزراء القطاع الخاص

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