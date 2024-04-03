"المؤتمر": خطاب الرئيس السيسي أمام "النواب" خريطة طريق لمستقبل مصر

قال الدكتور مصطفى أباظة أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إن جلسة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب أمس، ليستكمل ما بدأه من إنجازات خلال السنوات الماضية، يعد بمثابة بداية مرحلة جديدة من البناء والتنمية بالبلاد.



وأشاد الدكتور مصطفى أباظة، بإعلان الرئيس دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.

وأكد الدكتور مصطفى أباظة، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، يعكس حرص وإصرار الرئيس على مواجهة التحديات التى تواجه البلاد، مشيرا إلى أن الخطاب تضمن رؤية واضحة لاستكمال الإنجازات خلال المرحلة المقبلة في مختلف المحاور.

أباظة: خطاب الرئيس وضع خريطة الطريق لمصر على كافة المستوىات



وأكد أباظة، أن خطاب الرئيس وضع خريطة الطريق لمصر على كافة المستويات سواء على صعيد علاقات مصر الخارجية والعمل على حماية وصون أمن مصر القومى، أو على الصعيد السياسى واستكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـي وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.



وأوضح أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن تلك الاستراتيحيات من شأنها توفير الملايين من فرص العمل وزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن علاقات مصر الخارجية ضمن أولوية ملامح الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة صون وحماية أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب ومواصلة العمل على تحقيق علاقات متوازنة مع جميع الأطراف.