حقوق النواب: الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس قوامها التنمية والرخاء والحياة الكريمة

بعد اليمين الدستورية

أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية بعد أداء اليمين الدستورية، بمثابة خريطة عمل مستقبلية لكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

حق الإنسان المصري في الحياة الكريمة

وأضاف سلطان، في تصريحات صحفية له، أن الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي قوامها التنمية والرخاء والحياة الكريمة لكل المصريين، والمرحلة المقبلة ستكون مرحلة جني الثمار للسنوات العشر الماضية بعد تجاوز كافة التحديات بفضل رؤية قائد ووعي شعب يقف خلف قيادته.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الجمهورية الجديدة ترفع شعار حق الإنسان المصري في الحياة الكريمة، وبناء الإنسان على أسس صحية وتعليمية سليمة، وكلها جاءت في إطار استراتيجية شاملة لبناء مصر الحديثة، وتحقيق طفرة غير مسبوقة في كافة أركان الدولة وعلى كافة القطاعات والمستويات، وهو ما تحقق ولمسناه على أرض الواقع.

بداية لدخول مصر عهد الجمهورية الجديدة

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن مشهد تنصيب الرئيس السيسي وافتتاح العاصمة الإدارية أبهر العالم من جديد بمشهد تاريخي حضاري مبدع ومتميز؛ ليكون خير بداية لدخول مصر عهد الجمهورية الجديدة التي ترسخت قواعدها الوطنية ومعالمها الرحبة بفضل تماسك ووحدة شعبها، وحكمة وشجاعة قائدها.

حصاد ثمار سنوات العطاء والعمل

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة بدء حصاد ثمار سنوات العطاء والعمل والجد والإخلاص والكفاح والجَلَد؛ فما حلم به المصريون من تنمية ونهضة وازدهار لبلادهم يرونه أمام أعينهم واقعًا ناصعًا مليئًا بالخير والإعجازات.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن علاقات مصر الخارجية ضمن أولوية ملامح الفترة المقبلة، لافتًا إلى ضرورة صون وحماية أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب ومواصلة العمل على تحقيق علاقات متوازنة مع جميع الأطراف.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بعد أداء اليمين الدستوري بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، امس الثلاثاء “العمل على تبني استراتيجيات تعزز قدرات وموارد مصر الاقتصادية لتعزز من مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية”.