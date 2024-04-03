الأربعاء 03 أبريل 2024
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سياسي

برلماني: خطاب السيسي خلال حفل التنصيب "أكد ثقل وقوة مصر"

محمد الشلمة
محمد الشلمة

قال محمد الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، إن خطاب الرئيس السيسي اليوم في مجلس النواب برهن على قوة وثقل الدولة المصرية ونجاحها المبهر في مواجهة التحديات والأزمات على مدار الـ10 سنوات الماضية.

أضاف الشلمة، في تصريحات اليوم أن الرئيس السيسي قدم كشف حساب لما تحقق وأعلن عن رؤية عمل الدولة وأولوياتها خلال السنوات الست والتي تماشت بشكل كبير مع تطلعات المصريين في الاستمرار في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وصنع حضارة رائدة.

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أشار عضو الشيوخ إلى أن مراسم حلف اليمين والصورة الحضارية العظيمة التي ظهر بها برلمان مصر الجديد بعثت برسالة واضحة إلى العالم أن مصر كانت وستظل مهد الحضارات ورائدة الديمقراطية، وأكد قدرتها على صنع حاضر ومستقبل يليق بمصر وشعبها.

وتابع "كل التحية والتقدير لجموع المصريين؛ فلولاهم لما تحققت هذه الطفرة التاريخية ومعالم التنمية والازدهار في شتى ربوع الوطن، ولولاهم لما كانت مصر تستعيد مكانتها بين الأمم".

النائب محمد الشلمة الشيوخ السيسي الدولة المصرية التحديات المصريين

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