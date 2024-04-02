الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز

سياسي

حزب "المصريين" يهنئ الرئيس السيسى بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

حزب المصريين
حزب المصريين

أرسل المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، برقية تهنئة متوجة بالفخر والاعتزاز إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، داعيًا الله العزيز القدير أن يحفظ مصر قيادةَ وشعبًا وأن يمنّ عليها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار الاقتصادي والاجتماعي وأن تُكلل جهود القيادة السياسية بما هو في صالح البلاد.

وقال "أبوالعطا" في برقيته: "بمشاعر تفيض إعزازًا لعظيم شخصكم وتقديرًا لرشيد قيادتكم وبمناسبة حلف اليمين الدستورية لـفترة رئاسية جديدة يسعدني بالأصالة عن نفسى ونيابةً عن الهيئة العليا وقيادات وأعضاء حزب المصريين أن نبعث بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد في المهام الذي أنتم أهلها، داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم في خطة التنمية والتطوير بما يحقق طموحات وآمال الشعب المصري".

وأضاف رئيس حزب المصريين: "سجل التاريخ منذ 30 يونيو 2013 وما زال إلى يومنا هذا يكتب بحروف من نور حرصكم على تدعيم أركان الدولة المصرية، والسعي الدءوب لدفع مسيرة التنمية الوطنية للأمام، ويشهد العالم أجمع كيف أعلنتم أن مصر شامخة بأبنائها، قوية بمبادئها، غنية بكنوزها وتاريخها وحضارتها العريقة، واليوم نكتب فصلًا جديدًا من المستقبل".

وتابع عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية: "لقد تولى الرئيس السيسي المسئولية في فترة عصيبة، وكان هناك عزم على مواجهة جميع التحديات في آن واحد، واتحدت إرادة القيادة مع الشعب، يد تحارب الإرهاب، وأخرى تحقق التنمية، ومن ثم عاد للوطن استقراره، وبدأ المواطنون يحلمون بمستقبل أفضل لبلدهم ولأسرهم، واليوم نحصد الثمار باستمرار القائد والبطل على رأس سفينة الوطن لـ6 سنوات قادمة".

واستكمل المستشار حسين أبوالعطا: "الشعب المصري أثبت للعالم وعيًا راشدًا، وإدراكًا عميقًا بحجم التحديات، وحجم ما تحقق من إنجازات في زمن قياسي، واختاروا طريق البناء والتنمية والعمران مرة جديدة، من أجل رفعة مصر وتقدمها واستقرارها، والحفاظ على مكتسباتها، وصون أمنها القومي بمفهومه الشامل والمتكامل، ليستكمل الرئيس السيسي حُلم بناء الجمهورية الجديدة الذي شارف أن يُصبح حقيقة".

واختتم: "تحية إعزاز وتقدير وعرفان لكم قائد جمهورية مصر العربية، نعاهدكم خلالها أن نمضى خلف قيادتكم أصدق أداءً وأكثر عطاءً وأعمق وفاءً من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطن، حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق خطاكم وأعانكم على مواصلة مسيرة العمل لاستمرار النهوض بالوطن والمواطنين والحفاظ على مكانة أم الدنيا بين مَصاف الدول الكبرى".

حزب ”المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة الازدهار الاقتصادي القيادة السياسية

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